روسيا تزود مصر بكمية كبيرة من القمح

استقبل ميناء دمياط في مصر، اليوم الخميس، السفينة (AAI PRELUDE) القادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية المصرية.

وكان ميناء سفاجا استقبل يوم الـ27 من مايو الماضي السفينة (ANTHEA) وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها وبوسيدون إكسبريس.

وكشفت مصادر في 29 مايو الماضي عن وصول 4 بواخر محملة بـ210 آلاف طن قمح روسي لصالح وزارة التموين، إلى مواني سفاجا ودمياط والإسكندرية، وأنه يجري تفريغها بصوامع المواني حاليا.

وبحسب المصادر، فقد مدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية رغم الأزمة الأوكرانية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية.

يُشار إلى أنه في الـ11 من يناير من العام الجاري، أصدرت روسيا بيانا أكدت فيه أنها واصلت رغم عطلة رأس السنة الجديدة شحن الحبوب إلى مختلف دول العالم وعلى رأسها مصر، حيث زادت الصادرات في الفترة من 1 يناير إلى 8 يناير.