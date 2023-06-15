بنك فلسطين ووزارة الزراعة يفتتحان "غابة بنك فلسطين" شمال محافظة نابلس

افتتح بنك فلسطين بالشراكة مع وزارة الزراعة "غابة بنك فلسطين" على مساحة 50 دونماً من أراضي قرية طلوزة شمال محافظة نابلس، وذلك بهدف زيادة واستدامة رقعة المساحات الخضراء، والحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي في فلسطين بشكل عام.



ويأتي افتتاح "غابة بنك فلسطين" في قرية طلوزة، بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي يسعى إلى تعزيز وتنمية الوعي البيئي للشعوب والحكومات، ومتخذي القرار ومنظمات المجتمع المدني، لمكافحة بالتصحر، والجفاف والتصدي للتغيرات المناخية، كونهم يعتبران من أهم التحديات البيئية التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي.



وقد تحدث السيد رياض عطاري وزير الزراعة عن أهمية الشراكات التي تقيمها الوزارة مع القطاع الخاص وأهم هذه الشراكات مع بنك فلسطين الذي توج جهوده بإنشاء غابة طلوزة، مثمناً دور بنك فلسطين وداعياً البنك إلى مزيد من المبادرات والإسهامات المجتمعية، ونوه إلى أن هذه الغابة ستكون مساحة ترفيهية ومساحة تعزز من تشبث الإنسان الفلسطيني بأرضه وقطع الطريق على ممارسات الاحتلال ضد الأرض والوجود الفلسطيني، وأن هناك العديد من المبادرات، التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل في ذات السياق وفي محاور تطويرية أخرى في القطاع الزراعي.



وبهذه المناسبة عبر السيد محمود الشوا عن سعادته وفخره بافتتاح "غابة بنك فلسطين" في قرية طلوزة، والتي يتزامن افتتاحها مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر، مشيراً أننا نسعى من خلال هذا المشروع، أن يُشكل نموذجاً يحتذى به للحفاظ على الثروة الحرجية والحياة البرية في فلسطين، وحماية الغابات والمحميات الطبيعية في ربوع وطننا الغالي، حيث تعتبر زراعة الأشجار خيار مستدام لتقليل البصمة الكربونية والحد من مخاطر التغير المناخي. وأضاف الشوا أن بنك فلسطين وفي إطار حرصه على توطيد وتعزيز ثقافة التطوع بين الموظفين، قام البنك بتنظيم يوم عمل تطوعي لموظفيه لزراعة جزء من أشجار هذه الغابة.



وأكد الشوا أن بنك فلسطين وضمن استراتيجية الاستدامة التي تبناها البنك، كان ولا زال من المؤسسات المالية، السباقة في دعم المشاريع المستدامة، بما فيها المشاريع الخضراء والبيئية، لاسيما تلك التي تأتي في سياق برامجه وأنشطته وكافة عملياته المصرفية، وذلك من خلال توفير العديد من الحوافز والتسهيلات البنكية التي يمنحها لعملائه، للحصول على القروض الخضراء، وتقديم الاستشارات الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.



وثمن الشوا الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة الفلسطينية من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لاتخاذ الإجراءات والتدابير المبكرة، للحد من مخاطر التصحر لتجنب تدهور النظم البيئية، إضافة إلى مساهماتها المتواصلة على المستوى الوطني مع كافة الشركاء للحفاظ على المصادر والموارد الطبيعية، بما في ذلك دورها في نشر الوعي لترسيخ المفاهيم والسلوكيات السليمة لدى الشرائح المجتمعية حول مظاهر الاهتمام والحفاظ على المتنزهات والأماكن الطبيعية، آملاً أن يتم تنفيذ مشاريع مشابهة مع وزارة الزراعة في المستقبل.



يشار إلى أن مشروع غابة بنك فلسطين أقيم على مساحة 50 دونم من أراضي قرية طلوزة، تحت إشراف وزارة الزراعة، التي عملت على توفير 3500 شتلة من الأشجار الحرجية لزراعتها في تلك المنطقة، كجزء من استراتيجية الوزارة في زيادة رقعة الأراضي الخضراء في فلسطين.



ومن الجدير ذكره أن بنك فلسطين يخصص حوالي 5% من أرباحه السنوية لدعم المبادرات المجتمعية المختلفة، انسجاماً لرؤيته المتمثلة في إسناد المجتمع عبر المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توجيه دعمه لمختلف القطاعات التنموية في مختلف محافظات الوطن، بما فيها قطاع الزراعة.