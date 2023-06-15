فيديو تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف كامل قبل الحذف جثة محمد عادل بعد الإعدام، قررت المحكمة المصرية إعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف في المكان الذي ذبحها فيه ليكون عبرة لكل من يتجرأ على قتل نفس بشرية، إذ نفذت الجهات المختصة حكم الإعدام، لكن هناك صوراً وفيديوهات تسربت للإعلام والسوشيال ميديا لحظة اعدام الشاب محمد عادل وهو أيضا يرتدي بدلة الإعدام، لذلك يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة صورة محمد عادل وهو يرتدي بدلة الإعدام.

حقيقة صور محمد عادل قاتل نيرة أشرف ببدلة الإعدام

حقيقة صور محمد عادل قاتل نيرة أشرف ببدلة الإعدام، ولأن قضية قتل الفتاة نيرة أشرف أمام زملائها وفي وضح النهار بعدة طعنات من قبل الشاب محمد عادل، أثارت هذه القصة جدلاً واسعا في الأوساط المصرية وحتى انتقلت إلى الدول العربية، وباتت قضية رأي عام، لذلك أي أخبار يتم تداولها عن تلك القضية تلقى اهتماماً كبيرا من قبل وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف كامل قبل الحذف صورة جثة محمد عادل بعد الإعدام، وحقيقة صورة محمد عادل ببدلة الإعدام.

فيديو: لحظة اعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

فيديو: لحظة اعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، تداول الملايين من الناس صورة القاتل محمد عادل وهو يرتدي بدلة الإعدام عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها كما تداولتها بعض المواقع الإخبارية أيضا، لكن تبين أن الصورة مفبركة، وليس لها أي أساس من الصحة، وأن المتهم تم تنفيذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم، واستلمت أسرته جثته من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، ونفذت مصلحة السجون بسجن جمصة، في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل لاتهامه بقتل الطالبة نيرة أشرف في يونيو 2022، أمام إحدى مداخل جامعة المنصورة، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم، واستلمت أسرة محمد عادل قاتل نيرة أشرف الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي اليوم، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم الجثة لذويه بعد تنفيذ حكم الإعدام، فيديو تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف كامل قبل الحذف صورة جثة محمد عادل بعد الإعدام.