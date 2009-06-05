وزير "الإستراتيجية" الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن السبت

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قالت مصادر صحفية عبرية إن موشيه يعالون، الوزير المكلف بالشؤون الإستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو، سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية مساء غد السبت (6/6)، وذلك على الرغم من تواجد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك هناك منذ عدة أيام.

وأفادت الإذاعة العبرية إن يعالون سينضم إلى طاقم الوزير باراك خلال زيارته لواشنطن، وسيتابع ما قام به الأخير، حيث سيلتقي أيضاً على انفراد مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية لبحث عدد من القضايا، لا سيما الملف الإيراني.

ونقلت الإذاعة عن مصادر سياسية قولها إن يعالون سيؤكد للمسؤولين الأمريكيين على أهمية "إحباط النوايا الإيرانية لتطوير أسلحة نووية".

وكان اجتمع وزير الجيش الإسرائيلي براك في واشنطن الليلة الماضية بنظيره الأمريكي روبرت غيتس، حيث انصب البحث على الملف الإيراني، وعلى طلب تل أبيب "الحفاظ على تفوقها النوعي في المنطقة، فضلاً عن تنسيق المواقف الإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة"، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام العبرية صباح اليوم الجمعة.