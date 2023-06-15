أسير من جنين يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الخميس 15 مايو 2023، بأن الأسير المجاهد أحمد ذيب عبد الرحمن دهيدي (41 عامًا) من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى عشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/06/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد مرتين؛ بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للسرايا أدت لمقتل جنود صهاينة.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد دهيدي ولد بتاريخ 15/10/1982م؛ وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون الاحتلالي.