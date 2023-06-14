الاحتلال يكشف عن منظومة جديدة لاعتراض الصواريخ

بعد حوالي أسبوع من كشف إيران النقاب عن صاروخها الجديد “فاتح”، وادّعاء امتلاكها قدرات صاروخية فرط صوتية (سرعة أعلى من سرعة الصوت) بطريقة تجعل من الصعب على أنظمة الدفاع “الإسرائيلية” اعتراضها، كشفت شركة “رافائيل”، الأربعاء، عن خطة لتطوير لصاروخ “سكاي سونيك”” (SkySonic) الاعتراضي المصمم لاعتراض صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت يصل ارتفاعها إلى عشرات الكيلومترات.

تقول “رافائيل” إن نظام الاعتراض في مراحل متقدمة من التطوير وسيجري قريبًا اختبارات الطيران الأولى ويرفضون في شركة “رافائيل” تحديد الجداول الزمنية المخططة لاستكمال التطوير ويقولون إن فرقًا هندسية نيابة عنها تعمل منذ عدة سنوات، قبل ظهور تهديد الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على جدول الأعمال الأمني ​​العالمي.

ويأتي الكشف عن التطوير اليوم على خلفية نية “رافائيل” تقديم الصاروخ الأسبوع المقبل كجزء من المعرض الجوي الذي سيعقد في لابورج بالقرب من باريس، في فرنسا.

يشار إلى أن أول استخدام للصواريخ التي تفوق سرعة الصوت، تم في الأشهر الأخيرة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عندما أطلقت القوات الجوية الروسية صواريخ Kizhal التي تعتبر فرط صوتية نحو أهداف في أوكرانيا.

على عكس الصواريخ الباليستية العادية، يتحرك صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت أكثر من 10 ماخ (10 أضعاف سرعة الصوت) وهو يناور بسرعات عالية جدًا بطريقة تتحدى أنظمة الدفاع النشطة الحالية (مثل صواريخ حيتس).

في قلب نظام الاعتراض الجديد توجد تقنية مبتكرة تم تطويرها في “رافائيل” وترفض الشركة تقديم تفاصيل عنها.

وقال رئيس شركة “رافائيل” “يوفال شتاينتس”، بعد ظهر اليوم في إيجاز صحفي إن التكنولوجيا التي يعمل بها النظام ليست في أيدي أي هيئة أخرى في العالم وأن شركة “رافائيل” تتقدم على العديد من الشركات في العالم في هذا المجال بنحو عقدين من الزمن.

وأضاف أن خطة تطوير نظام “سكاي سونيك” ممولة بالكامل من أموال البحث وتطوير الشركة وفي الوقت الحالي لا تتلقى أي دعم من الدولة من خلال وزارة الجيش وقال، “من ظن أننا نائمون يتلقى الآن إثباتًا أننا على أهبة الاستعداد وأننا الآن في عملية تطوير عميقة جدا بشأن هذه القضية “، قال شتاينتس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “رافائيل”، اللواء احتياط “يوآف هار إيفين”، إن فرق الهندسة بالشركة تعمل على تطوير “سكاي سونيك” منذ حوالي ثلاث سنوات. في ذلك الوقت، قررنا أن التهديد الذي يفوق سرعة الصوت يجب أن يُعامل على أنه تهديد يتطلب ردا على غرار الحلول التكنولوجية الأخرى التي قدمناها لأمن “إسرائيل” على مر السنين، من القبة الحديدية و”مقلاع داود” إلى برنامج الدرع الضوئي لاعتراض الصواريخ باستخدام ليزر قوي.

نظام “ماغين أور”، هو سلاح طاقة مبتكر من شأنه أن يسمح باعتراض الصواريخ وقذائف الهاون على مسافات تصل إلى حوالي عشرة كيلومترات، مع تقليل تكاليف الاعتراض التي يتم إجراؤها حاليًا باستخدام صواريخ القبة الحديدية بشكل كبير.

يعتمد هذا النظام أيضًا على تقنية فريدة طورتها شركة “رافائيل” من تلقاء نفسها ومن المتوقع أن يتم دمجها في نظام القبة الحديدية. وفقًا للتقديرات، سيكون أول نشر تشغيلي لـ Magen Or بالفعل في غضون العام المقبل