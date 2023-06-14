تشكيلة منتخب مصر ضد غينيا في تصفيات أمم إفريقيا

يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الغيني ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويتساوى منتخبا مصر وغينيا في الرصيد بـ9 نقاط في صدارة المجموعة التي تضم أيضًا مالاوي وأثيوبيا. وتقام المباراة على ملعب مراكش الكبير بالمغرب، بسبب عدم امتلاك غينيا ملاعب تطابق المواصفات التي حدّدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاستضافة المباريات الدولية سابقًا.

ويعاني منتخب مصر من غيابات مهمة خاصة على مستوى خط الدفاع، حيث يفتقد خدمات محمود حمدي الونش وأحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويرغب روي فيتوريا في تحقيق الفوز على منافسه المباشر من أجل حسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا لإنجاز أول مهامه مع الفراعنة.

وفيما يلي تشكيلة منتخب مصر على النحو التالي: محمد الشناوي أحمد فتوح، علي جبر، محمد عبدالمنعم، محمد هاني حمدي فتحي، أحمد مصطفى زيزو، محمود حمادة محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على غينيا بهدف دون رد في بداية مشوار التصفيات بالقاهرة.