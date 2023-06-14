ماكرون يستخدم نفوذه لعدم رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، أنه سيحاول الضغط من أجل بقاء كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، بعدما صرح المهاجم الدولي بأنه لن يفعّل بند التجديد لعام إضافي مع باريس.

وردا على سؤال من أحد مشجعي نادي العاصمة الفرنسية على هامش معرض "فيفاتيك" في باريس، قال ماكرون إن "ليس لدي أي معلومات" بشأن مستقبل مبابي.

وتابع "لكنني سأحاول الضغط من أجل" بقاء قائد منتخب فرنسا مع فريقه الحالي.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتناول فيها ماكرون مستقبل مبابي في النادي الباريسي.

ففي العام الماضي، كشف بطل مونديال 2018 أنه تحدث عن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد الإسباني مع ماكرون، قائلا إنه يقدر "النصيحة الجيدة" للرئيس الفرنسي، الذي أراده البقاء مع سان جيرمان.

وحامت الشكوك حول مستقبل هداف الدوري الفرنسي للموسم الخامس تواليا في باريس، بعدما أكد الثلاثاء أنه لم يناقش مسألة تمديد عقده مع سان جيرمان إلى ما بعد العام المقبل.

وأثار ذلك أكثر من علامة استفهام حول المهاجم البالغ 24 عاما والذي بات محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، وذلك بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ملعب "بارك دي برانس" بعد انتهاء عقده إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ويأمل سان جيرمان المملوك قطريا في أن يستفيد من بيع مبابي في سوق الانتقالات الحالية، بدلا من التخلي عنه من دون مقابل في نهاية الموسم المقبل مع انتهاء عقده.