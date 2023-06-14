الخارجية تدين اغلاق الاحتلال ملف التحقيق بجريمتي إعدام أسعد والتميمي

أدانت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إغلاق الاحتلال ملف التحقيق في جريمة إعدام في جريمة قتل المسن الفلسطيني الأمريكي الشهيد عمر أسعد، وجريمة إعدام الطفل محمد التميمي.

وطالبت الخارجية في بيان صحفي، الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها.

كانت نيابة الاحتلال العسكرية، أغلقت ملف التحقيق مع جنود الاحتلال الضالعين في جريمة التنكيل التي تعرّض لها المُسن عمر عبد المجيد أسعد، وأدت إلى استشهاده في العام الماضي، وذلك من دون توجيه لوائح اتهام.

واستُشهد الفلسطيني عمر أسعد (80 عامًا) من قرية جلجليا شمال رام الله، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، في 12 يناير/كانون الثاني 2022، بعد احتجازه وتكبيله وتعصيب عينيه والاعتداء عليه من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عودته في ساعة متأخرة من زيارة لأقاربه في القرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهيد المُسن في وقت متأخر من الليل أثناء عملية تفتيش أمني في قرية جلجليا شمال رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وعُثر عليه ميتًا صباح 12 يناير من العام الماضي، بعدما احتجزه جنود إسرائيليون وتركوه مكبَّل اليدين.

وزعم جيش الاحتلال أن أسعد لم يكن يحمل هوية و”رفض التعاون” فقام الجنود بتقييد يديه وتكميمه واقتادوه إلى مبنى قريب مع 3 معتقلين آخرين، وعندما أطلقوا سراحه، تركه الجنود في الموقع حيث اعتقدوا أنه “نائم”.