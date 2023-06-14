اسهل طريقة عمل حلوى القاضي بالخطوات والفيديو، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، خطوات تحضير حلويات لقمة القاضي والتي تعد حلوى شهيرة في المطبخ العربي والتي تعتبر من أشهى الحلويات التقليدية. تتميز بقوامها الناعم وطعمها اللذيذ، وهي عبارة عن كرات صغيرة محشوة بالتمر ومغطاة بالسميد والقشطة. وفيما يلي، سأقدم لك مقالًا يشرح طريقة عمل حلويات لقمة القاضي:

تعتبر حلويات لقمة القاضي إحدى الوصفات الشهيرة في المطبخ العربي، وتتطلب بعض الخطوات لإعدادها بشكل صحيح. إليك طريقة تحضير هذه الحلوى الشهية:

المكونات:

250 غرامًا من التمر المعجون

2 كوب من السميد الناعم

1 كوب من الزبدة السائلة

1 كوب من القشطة

1 كوب من السكر

1 ملعقة صغيرة من القرفة

1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر

حبة مستكة (اختياري)

قطر للتزيين

طريقة التحضير:

قم بتحضير التمر المعجون عن طريق خلط التمر في الخلاط الكهربائي حتى يصبح قوامه ناعمًا ومتجانسًا. في وعاء كبير، قم بخلط السميد الناعم والزبدة السائلة جيدًا حتى يتكون لديك خليط رملي. أضف القشطة والسكر واخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس. قم بإضافة القرفة وماء الزهر واخلط المكونات مرة أخرى. خذ كمية صغيرة من العجينة وقم بتشكيلها إلى كرة صغيرة، ثم قم بفتحها بين يديك وضع في المنتصف كمية صغيرة من التمر المعجون. اغلق العجينة حول التمر وقم بتشكيلها إلى كرة مرة أخرى. كرر الخطوة 5 والخطوة 6 حتى تنتهي من جميع العجينة والتمر المعجون. سخن الزيت في قدر عميق على نار متوسطة. قم بقلي كرات لقمة القاضي في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون من الجميع الجوانب. قم بتصفية لقمة القاضي من الزيت واتركها لتبرد قليلاً. قم بغمس كل كرة في القطر لإضفاء اللمعان والنكهة. قم بتزيينها برشة من السمسم المحمص أو قطع من الفستق المفروم.

وفي النهاية، تكون لديك لقمة القاضي الشهية جاهزة لتقديمها. يمكنك تقديمها في صحن تقديم جميل ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء في المناسبات الخاصة أو كحلوى لذيذة في أي وقت من السنة. استمتع بتناولها وبالطعم الرائع الذي تقدمه.