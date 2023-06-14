القائد النخالة: حركة "الجهاد" خرجت من معركة ثأر الأحرار بفخر ونأمل أن نرى النصر النهائي وتحرير القدس قريبًا

عبّر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، عن تقديره لدعم إيران المستمر للشعب الفلسطيني ونضالاته.

وقال القائد النخالة، خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء، مع قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، إن الجهاد الإسلامي خرجت من معركة غزة الأخيرة "ثأر الأحرار بفخر.

كما عبر القائد النخالة عن أمله "أن نرى النصر النهائي وتحرير القدس الشريف قريبًا".

إلى ذلك، أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قدمت اختبارا جيدا في معركة غزة الأخيرة.

وقال السيد الخامنئي، خلال لقائه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة وأعضاء من المكتب السياسي للحركة، إن ظروف الكيان الصهيوني تغيرت مقارنة بما كان عليه قبل سبعين عاما، حيث يمتلك القادة الصهاينة الحق في القلق من إمكانية عدم رؤية هذا الكيان لعامه الثمانين.

وأضاف أن حركة الجهاد الإسلامي وجماعات المقاومة الفلسطينية الأخرى وجدت المفتاح الرئيسي لمحاربة الكيان الصهيوني.