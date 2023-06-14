القالد الخامنئي يُهنئ حركة الجهاد الإسلامي على الانتصار بمعركة "ثأر الأحرار"

هنأ قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على الانتصار في معركة غزة الأخيرة "ثأر الأحرار".

وقال السيد الخامنئي، خلال لقائه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة وأعضاء من المكتب السياسي للحركة، اليوم الأربعاء، إن الثقة بالمقاومة وحركة "الجهاد" تزداد يوماً بعد يوم وهذا تأكد في حرب الأيام الخمسة.

وأضاف، أن حركة الجهاد الإسلامي وجماعات المقاومة الفلسطينية الأخرى وجدت المفتاح الرئيسي لمحاربة الكيان الصهيوني.

وأوضح السيد الخامنئي، أن ظروف الكيان الصهيوني تغيرت مقارنة بما كان عليه قبل سبعين عاما، حيث يمتلك القادة الصهاينة الحق في القلق من إمكانية عدم رؤية هذا الكيان لعامه الثمانين.

وأكد السيد الخامنئي، القوة المتنامية لمجموعات المقاومة في الضفة الغربية هي مفتاح تركيع العدو الصهيوني، حيث يجب أن يستمر هذا المسار.

وشدد على أهمية وحدة العمل في الساحة السياسية والميدانية مهمة للغاية، مشيرًا إلى أن إيران ستبقى مستمرة في دعمها لشعب فلسطين وفصائل المقاومة.