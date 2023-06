بالفيديو مُسنة تنهض من نعشها أثناء تشييعها

نهضت امرأة من داخل نعشها أثناء تشييع جنازتها بعد ساعات من إعلان وفاتها إثر تعرضها لأزمة صحية.

جرت الواقعة في الإكوادور، خلال إحدى الجنائز، حيث كان المشيعون يحملون نعشا لسيدة مسنة توفيت في أحد المستشفيات قبل أن تفاجئهم بالنهوض داخل نعشها وتبدأ في طرق جدران التابوت حتى يقوم الناس بإخراجها لتعود إلى الحياة مرة أخرى.

وبالفعل تم إخراج السيدة التي تبلغ من العمر 76 عاماً، وتبين أنها لا تزال على قيد الحياة، حيث قامت السلطات بفحص بروتوكلات العمل داخل المستشفى الذي أصدر شهادة الوفاة الخاصة بها.

Astonishment around a coffin in Ecuador: relatives who had been watching over an elderly woman declared dead for five hours suddenly heard her breathe.



Bella Montoya, 76, was pronounced dead on Friday in a public hospital. She had been admitted with a suspected stroke. pic.twitter.com/Felh2xG2LU