يوتيوب تخفض شروط التأهل لبرنامج تحقيق الربح من مقاطعها

خفَّضت شركة يوتيوب المتطلبات اللازمة لتمكين منشئي المحتوى من الوصول إلى أدوات تحقيق الربح تحت ما يُسمَّى (برنامج شركاء يوتيوب).



ووسّعت الشركة برنامج التسويق بالعمولة التابع لها ليشمل منشئي المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة الذين هم جزء من (برنامج شركاء يوتيوب)، ولديهم أكثر من 20,000 مشترك.



وقالت يوتيوب إن الشروط الجديدة اللازمة ليكون منشئ المحتوى مؤهلًا للوصول إلى أدوات تحقيق الربح، هي: امتلاك 500 مشترك، ورفع ثلاثة مقاطع فيديو عامة في الأيام التسعين الأخيرة، وإما 3,000 ساعة مشاهدة في السنة الماضية أو 3 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو القصيرة في الأيام التسعين الأخيرة.



وللمقارنة، كانت الشروط السابقة تتطلب امتلاك 1,000 مشترك، أو 4,000 ساعة مشاهدة أو 10 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو القصيرة.



وإن لبّى منشئو المحتوى العتبة الجديدة، فإنهم سيكونون قادرين على التقدم للاشتراك في (برنامج شركاء يوتيوب) والحصول على وصول إلى أدوات تحقيق الربح، مثل: (الدردشة الفائقة)، و(شكرًا)، و(الملصقات العجيبة)، وأدوات الاشتراك، مثل: (الاشتراك الداعم للقناة)، والقدرة على الترويج لسِلعهم الخاصة مع خاصية التسوق YouTube Shopping.