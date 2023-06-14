تحقيق الاحتلال في استشهاد الطفل التميمي: "إطلاق النار نجم عن قرارات خاطئة

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال نشر اليوم تفاصيل التحقيق في حادثة استشهاد الطفل الفلسطيني محمد التميمي برصاص قوات الاحتلال خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في قرية النبي صالح برام الله بداية الشهر الحالي.

وعقب نشر نتائج التحقيق، قرر قائد لواء "كافير" العقيد "شارون ألتيت" توجيه توبيخ لضابط في السرية بزعم مخالفته أوامر إطلاق النار.

وبحسب نتائج التحقيق إحدى المراقبات أفادت بأنها تعرفت على مسلحين إثنين يطلقان النار على مستوطنة برام الله، إلا أنه على الرغم من أن قوة تأمين الموقع تلقت التقرير وسمعت إطلاق النار - إلا أنه لم يحدد المصدر.

ووصل ضابط في السرية إلى مكان الحادث وبدأ بعملية بحث في قرية النبي صالح لتحديد مكان منفذي عملية إطلاق النار، خلال عمليات البحث تم العثور على سيارة وأطلق النار في الهواء مخالفاً أوامر إطلاق النار.

وفي الوقت نفسه، تعرف جندي كان في مكان قريب من القرية على شخصين يدخلان سيارة معتقداً أنهم يفران من مكان الحادث فقام بإطلاق عدة رصاصات على السيارة.