بحرية الاحتلال تُفرج عن 4 صيادين وتُبقي على خامس

أفرجت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء14/6/2023م، عن أربعة صيادين من أصل خمسة اعتقالتهم صباح اليوم من بحر شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادرصحفية، فقد أفرجت البحرية "الإسرائيلية" عن زكريا وحسن وجهاد الهبيل، وصدام بكر، مع بقائها على اعتقال الصياد الخامس المصاب محمد الهبيل.

وفي وقت لاحق من اليوم، فتحت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي"، نيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه صوب مركب صيد في بحر شمال قطاع غزة.

وبحسب لجان الصيادين، فإن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه صوب مركب صيد في منطقة الواحة واجبرته على العودة باتجاه ميناء غزة.

يشار إلى أن زوارق بحرية الاحتلال تهاجم بشكل يومي مراكب الصيادين وتجبرهم على الخروج من عرض البحر، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، في اطار سياساتها العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني.