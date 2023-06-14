تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات وعرب سات 2023 عالم الحيوان، يهتم الملايين من المتابعين حول العالم البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، فهم يهتمون في مشاهدة عالم الحيوان والبرامج الوثائقية على شاشة القناة الإماراتية، فهي من خلال برامجها وأفلامها الوثائقية تجذب اهتمام الآلاف من متابعي تلك البرامج والأفلام فهي تحاكي في برامجها واقعا يعيش من خلاله الحيوانات في البرية، والصراع الذي يدور في الغابات والمحميات الطبيعية بين تلك الحيوانات المفترسة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

وتتصدر ماقع البحث عبر الانترنت في البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 HD عالم الحيوان، فهي من القنوات التي تحظى بمشاهدة الملايين من الناس حول العالم، لهذا فإنها تحاول تحديث تردداتها على كل الأقمار الصناعية، بهدف الجودة على البث، كما إنها تحرص على تحديث برامجها الثقافية المتنوعة، والأفلام الوثائقية التي تعرضها للمشاهدين ومتابعيها عبر العالم، لهذا نحرص نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على ارفاق تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023، حتى يشاهد المتابع تلك القناة وبرامجها بجودة وراحة عاليتين.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD

وتعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك2023 العشرات من البرامج والأفلام الوثائقية التي تجذب الملايين من الناس، وخاصة أن الكثير يهتم بعالم الحيوان ويتابع ما يجري في البراري، لهذا فالملايين يبحثون عن تردد تلك القناة المهمة بالنسبة لهم، ويهتمون بالاطلاع على كل تحديث تردداتها التي على كل الأقمار الصناعية، حتى تستقطب أعداد أكبر من المشاهدين والمتابعين لأفلامها وبرامجها الوثائقية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عالم الحيوان

ونرفق لكم في هذه المقالة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات HD2023، فهي تهم الناس، ويتوجب علينا أن نرفق لمتابعينا كل ما يهم أمرهم، وفق سياستنا المحددة، لهذا نرفق لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عالم الحيوان على كل الأقمار الصناعية.

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على نايل سات2023SD:

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2023

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500