البدء في ارسال رسائل المنحة القطريه 100دولار

بدأت الأمم المتحدة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، عصر اليوم الأربعاء14/6/2023م، ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة بغزة عن شهر ابريل 2023.

وبين مراسلنا، أن إرسال رسائل كود استلام المنحة القطرية100دولار سيستمر بالوصول للمستفيدين خلال الساعات القادمة.

وظهر اليوم، أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأربعاء14/6/2023م، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الخميس.

وأوضح السفير العمادي في تصريح صحفي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

يذكر أن المنحة القطرية 100دولار لم يتم صرفها الشهر الماضي مايو، وسيتم صرفها غداً الخميس بعد نحو 50 يوماً من صرف آخر دفعة مالية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.