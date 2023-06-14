بالصور التواصل والاصلاح للجهاد تستقبل مدير العلاقات العامة للشرطة بغزة

استقبلت لجنة التواصل الجماهيري والاصلاح العامة التابعة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء14/6/2023م، مدير العلاقات العامة للشرطة ووفداً مرافقاً له بمحافظة غزة، كان في استقبالهم مسئول اللجنة العامة الحاج أبو وسيم الوادية والشيخ عمر فورة والأستاذ أبو العبد أبو سرية، وعدد من رجال الإصلاح والوجهاء في اللجنة.

وضم الوفد الزائر المقدم شادي الجمل مدير دائرة العلاقات العامة بمحافظة غزة والرائد محمد حبيب دائرة المكتب الفني مكتب قائد الشرطة، وعدد من ضباط وكوادر الشرطة.

ورحب الشيخ عمر فورة بالوفد الزائر، وشكر لهم هذه الزيارة لما تحلت به من نشر المحبة والتسامح بين ابناء شعبنا، مؤكداً أن رجال الاصلاح في التواصل الجماهيري والاصلاح يواصلون الليل بالنهار من اجل التوصل الى الصلح بين العائلات وانهم على اتم الجهوزية ويدا بيد مع الشرطة من اجل مجتمع آمن وحتى تحقيق السلم المجتمعي.

بدوره، المقدم شادي الجمل شكر اللجنة على حسن الاستقبال، وناقشا سبل التعاون المشترك وان الشرطة ولجان الاصلاح مشتركان في عملية الاصلاح ومكملان لبعضهما البعض وأكد على أن حضورهم جاء لتعزيز العمل المشترك ولجهوزيتهم لتذليل العقبات امام رجال الإصلاح.

من جهته، أبرز الحاج أبو وسيم الوادية عمل لجنته الكبير في اصلاح ذات البين ووئد الخلافات من بدايتها حفاظا على النسيج الداخلي، وثمن دور الشرطة في حل كثير من المشاكل العائلية بالسر والكتمان.









