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إشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:04 م
14 يونيو 2023
إشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
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