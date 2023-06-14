إشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:04 م
14 يونيو 2023
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إشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

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