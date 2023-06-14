بالصور الزراعة تواصل نشر وتعميم فكرة التعقيم الشمسي كبديل آمن في تعقيم التربة

واصلت الادارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين بوازرة الزراعة جهودها في توعية المزارعين بأهمية التعقيم الشمسي كبديل آمن للمعقمات الكيماوية في تعقيم وتجهيز التربة للزراعة، واستمراراً لسياسة الوزارة في توجيه الإنتاج الزراعي إلى الإنتاج الآمن.

في السياق، أقامت الادارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين بالتعاون مع دائرة ارشاد وخدمات المزارعين شمال غزة يوماً حقلياً للمزارعين حول الممارسات الصحيحة في اعداد وتجهيز التربة للزراعة والتعقيم الشمسي بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

بدوره، اشاد م. ابراهيم البسيوني بالاستجابة والرغبة لدى المزارعين بحضور اللقاءات التوعوية والتي تتزامن مع مواصلة الوزارة في تشر الوعي الزراعي لدى المواطنين بشكل عام والمزارعين على وجه الخصوص.

من جانبه أوضح م. أحمد قاسم مدير دائرة الخضار والزهور والمحاصيل الحقلية أن وزارة الزراعة ستواصل عقد اللقاءات الحقلية تماشيا مع خطة الوزارة لنشر وتعميم فكرة التعقيم الشمسي التي ستنفذها الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين خلال شهر يونيو على مستوى محافظات قطاع غزة.

في غضون ذلك أكد قاسم أن الفترة الحالية تمثل المرحلة الأساسية في عملية إعداد وتجهيز التربة والتي تسبق العروة الخريفية للزراعة التي تعتبر من العروات الرئيسية في الإنتاج الزراعي على مستوى قطاع غزة.

في ذات الإطار قدم كلا من م. محمد قنديل و م. محمد قاسم شرحاُ مفصلاً عن الممارسات الزراعية الصحيحة في اعداد وتجهيز التربة للزراعة والخطوات التي تمر بها عملية التعقيم الشمسي من الناحية النظرية والعملية.











