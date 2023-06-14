مبابي: ليونيل ميسي أفضل لاعب في التاريخ

أشاد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بزميله السابق ليونيل ميسي، الذي رحل مؤخرًا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.



وقال مبابي في حوار أجرته معه صحيفة جازيتا ديلو سبورت "ميسي أفضل لاعب في التاريخ، رحيل لاعب بقيمته عن باريس، لا يعد خبرا جيدا".



وأضاف "أنا شخصيا لا أفهم سبب ارتياح الكثير من الناس لرحيل ميسي، ما تعرض له في فرنسا أمر مؤسف، يجب بذل أقصى جهد لتعويضه".



وتطرق قائد منتخب فرنسا للحديث عن طموحاته، قائلًا "هدفي حصد كل الألقاب، ولكن عانينا من أوجه قصور سندفع ثمنها".



ونوه "يجب التعلم من الأخطاء حتى لا تتكرر، لقد حافظت على مستواي العالي لعدة مواسم، وأريد المواصلة للبقاء دائما في القمة".



واستطرد "الكل يريد الفوز بدوري الأبطال، لكن عليك السعي باستمرار، حتى لا تجد خصمًا يذكرك دائمًا بأنه لا شيء محسوم مسبقًا".



وأردف "القليلون توقعوا تأهل إنتر ميلان لنهائي الأبطال، وفي النهاية كانوا على وشك التتويج، وهو ما يؤكد ضرورة العمل بجدية لتكون أفضل من الآخرين".



وسئل مبابي عن توقيع عقد مدته 3 مواسم مع باريس، ليسهل رحيله عن النادي، ليرد في ختام تصريحاته "لا يجب أن يكون العقد قصيرًا جدًا، لن تكون خطوة جيدة، لدي الوقت لاستثمار نفسي في المشروع".