توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الساعات القادمة.. خبير مالي يوضح السبب

توقع محللون اقتصاديون اليوم الاربعاء أن يطرأ ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل "الاسرائيلي" خلال الساعات القادمة، بعد هبوط حاد طرأ خلال الايام الماية على سعر العملة الأمريكية.

وبلغ سعر صرف الدولار ظهر اليوم مقابل الشيكل نحو 3.62، بعد أن انخفض خلال الايام الماضية، في حدود الخمسينات.

وحول أسباب التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، تحدثت "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" مع المحلل الاقتصادي، أحمد ابو قمر، الذي بدوره أشار الى أن القضية ابعادها ليست اقتصادية بحتة، بل إن الها أبعاد متعلقة بالوضع الداخلي في دولة الاحتلال وخصوصا الإصلاحات القضائية.

وأشار ابو قمر الى أن الحديث عن تعيين مجمع للقضاة في قضية الإصلاحات القضائية، كان له أثر على قوة للشيكل خلال الأيام الماضية وصولا الى 3.55

ولفت الى أن اعلان نتنياهو عن تأجيل البث في موضوع الاصلاحات القضائية،واستغلال الأمر من قبل المعارضة "الاسرائيلية" باتجاه النزول الى الشوارع، أدى لانخفاض على الشيكل وقوة للدولار، وصولا الى مستويات 3.65 قبل أن يستقر نحو مستويات حالية وصولاً 3.62 .

وقال: "ليس هنالك شك أنه من الصعب أن نتوقع نسبة للدولار شيكل،.ومع الإصلاحات القضائية نرى ان القوة على الدولار شيكل ستكون لها الغلبة أكثر فيما اذا لم تخرج اي تصريحات من الهيئات القضائية قد تقلب التوقعات".

وحول توقعاته للأيام القادمة، قال أبو قمر: " إذا ما تحدثنا عن في الايام المقبلة في حال لم يطرأ اي جديد فيما يتعلق بالاصلاحات القضائيه فنرى ان بداية مستوى الستينات هو الاقرب فيما تبقى لهذا الاسبوع".

كما أشار الى أن بيانات البنك الفيدرالي الامريكي، قد تثبت فيها الفائدة، وهذا قد يكون أثره سلبياً بعض الشيء على الدولار، وبالتالي نتحدث عن مستويات بداية الستينات بعد صدور البيانات مساء اليوم تقريبا الساعه 9:00 مساء.