قوة صهيونية خاصة تختطف شابًا من جنين

اختطفت قوة صهيونية خاصة، مساء اليوم الأربعاء14/6/2023م، شابًا من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وبينت مصادر صحفية فلسطينية، أن القوة "الإسرائيلية" الخاصة تسللت بمركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، واختطفت الشاب مجاهد أبو خليفة أثناء تواجده عند مدخل جنين الغربي على شارع حيفا، عند مفترق الدوار المؤدي إلى بلدة برقين.

يشار إلى أن قوّات الاحتلال الصهيوني تشن بشكل يومي، حملة اعتقالاتٍ ومداهماتٍ في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، إذ اعتقلت، خلال العام الماضي، نحو (8000) فلسطينياً/ة، من بينهم أكثر من (1300) قاصر/ة وطفل/ة، و(184) من النّساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمر اعتقال إداري.

وفيما يلى صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصورة الشاب مجاهد أبو خليفة:



