"مالية غزة" تصدر تنويها للموظفين بشأن صرف الراتب عبر خدمة الصراف الآلي

أصدرت وزارة المالية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء14/6/2023م، تنويها للموظفين بشأن آلية صرف الراتب عبر خدمة الصراف الآلي.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي:" ننفي إصدار أية توجيهات للبنوك فيما يخص آلية صرف الراتب عبر خدمة الصراف الآلي، حيث يخضع هذا الأمر لإدارة البنك وجرت العادة أن هذه الخدمة تفعلها البنوك مباشرة فور الإعلان عن بدء صرف الرواتب، كميزة لعملائها حملة بطاقة الصراف".

ومن المقرر أن تصرف رواتب موظفي غزة غداً الخميس عن شهر مايو 2023 بنسبة 60% وبحد أدنى 1800 شيكل عبر بنكي الوطني والإنتاج وفروع بنك البريد، بحسب إعلان رسمي سابق عن وزارة المالية في غزة.