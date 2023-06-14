وفاة طفل 3 سنوات بحادث دعس في الخليل

توفي ظهر اليوم الأربعاء14/6/2023م، طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، إثر تعرضه لحادث دعس في بلدة بيت عوا غرب الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي " إن الطفل قد تعرض للدعس من مركبة غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة، نُقل على إثرها إلى مستشفى دورا الحكومي، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً".

وأضاف:" أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة شرطة المرور بالتحقيق في الحادث، للوقوف على أسبابه"، داعيا المواطنين كافة بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية، لما تشكله من خطر حقيقي على حياتهم وحياة أطفالهم.