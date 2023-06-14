طلبة السودان العائدين لغزة يطالبون وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل أزمتهم وتنفيذ مطالبهم

طالب عشرات الطلبة الفلسطينيين في قطاع غزة العائدين من السودان، اليوم الأربعاء14/6/2023م، وزارة التربية والتعليم العالي بالتدخل لحل أزمتهم وتنفيذ مطالبهم المتمثلة باستكمال دراستهم في الجامعات الفلسطينية بغزة، وفق بيان صادر عن الطلبة وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

نحن الطلبة العائدين من السودان جراء الحرب،

في يوم ٢٨ من نيسان تم وصولنا نحن الطلبة العائدين من السودان الي معبر رفح البري بعد ٥ ايام من السفر البري تأريكين ورائنا كل ما نملك لأننا لم نستطع ان نجلب معنا حتى ملابسنا و البعض قد سافر دون المقدرة حتى على الحصول على جوازه السفري وتم اصدار وثيقة سفر مؤقتة له لكي يستطيع السفر ، وبعد ايام من وصولنا للقطاع قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال رابط للطلبة لكي يتم حصرهم عددا وتخصصا وجامعيا والسنة الدراسية وبعدها عم صمتٍ من قبل الجهات الرسمية ايقظه توحد الطلاب ودعوتهم الى معالجة اوضاعهم واستيعابهم بالجامعات لكي يتمكنوا من اكمال دراستهم وتم تحديد ممثلين عن الطلبة واتجهوا لكل من وزارة التربية والتعليم و المجلس الطبي ونقابة الاطباء وتم ارسال خطاب لسيادة الرئيس وتم ارسال خطاب الى الدكتور ابو مصعب الدعليس وكان المطلب واحد هو استيعاب الطلبة ليكملوا مسيرتهم التي طالت بهم، حيث اننا قد تأخرنا في دراستنا لسنتين ومنا من تأخر لأكثر جراء احداث الثورة ٢٠١٩ وكورونا ٢٠٢٠ واحداث ٢٠٢١ وايضا الاضرابات الجامعية،

وبعدها قامت وزارة التربية والتعليم بالجلوس مع الجامعات في القطاع ليتباحثو كيفية الاستيعاب والمعادلة لطلبة وعندما طال الأمر وعزم الطلاب على الاعتصام وقاموا بالاستعداد لذلك تم وصول الخبر للوزارة التي قامت بعقد جلسة تحاور في تاريخ ١١ من يونيو لتوضيح مجريات الامور وما تم العمل به من قبلهم في هذا الأمر ..

لكن الجلسة لم تحدد تاريخاً معينا لإصدار نتيجة الاجتماعات والتباحثات لمعالجة هذا الأمر ، وما تم فهمه من الحوار ان الأمر بيد الجامعات لا الوزارة وأن الوزارة لا تتدخل في الأمور الفنية للجامعات مما قد ينتج عنه ارجاع الطلبة للإعادة سنوات بدلا من انشاء خطة معالجة واستكمال لسنوات المتبقية لهم حيث ان المعظم منهم ممن هو في سنته النهائية ويتبقى له اشهر معدودة لتخرج

وبهذا نحن الطلبة العائدين من السودان نطالب بأن :

1_ أن يتم استكمال الطلاب لسنواتهم الدراسية بناء على ما يمتلكه الطلبة من بطاقة جامعية أو افادة جامعية أو كشف درجات مع اعطاء الطلبة مهلة تتم مراجعتها حسب الوضع الأمني في السودان ، وأن لا يتم ارجاع الطلبة لسنوات وأن يتم انشاء خطة معالجة للمواد الدراسية بأن يتم دراسة المواد التي تشكل نقطة خلاف اما في الفصول الصيفية او دراسة الكترونية او تحديد موعد لعقد امتحانات لهذه المواد دون شرحها في الفترة من الان الى بداية العام الدراسي شهر ٩ ، أو أن يتم انزال الطالب في سنته الدراسية مع الزامه بتقديم امتحانات المواد التي تشكل نقطة خلاف مع الدفعة الأصغر منه ، أو أن يتم السماح للطالب بتسجيل وانهاء المواد من جامعة اخرى.

2_ أن يتم استثناء الطلبة الخريجين من دراسة مواد المتطلبات الجامعية واقتصارهم على مواد التخصص