مقتل 958 شخصا جراء الاشتباكات المندلعة في السودان منذ ابريل الماضي

أعلنت نقابة أطباء السودان، الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 958 شخصا، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت النقابة في بيان نشرته عبر حسابها في "فيسبوك"، أن "عدد الضحايا بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات ارتفع إلى 958 حالة وفاة، و4 آلاف و746 إصابة".

وأكدت أن "الاشتباكات ما تزال جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لليوم التاسع والخمسين على التوالي".

وأشارت أن "الاشتباكات أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم في العاصمة (الخرطوم) والأقاليم"، موضحة أنها "لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

وآخر إحصائية أعلنتها النقابة كانت، في 28 أيار/ مايو الماضي، وبلغت حينها حصيلة القتلى المدنيين 866 شخصا، إضافة إلى 3 آلاف و721 إصابة.

وبخصوص الوضع في مدينة الجنينة (غرب دارفور)، قالت نقابة الأطباء إن "الاقتتال أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم أطفال ونساء وكبار سن".

ووصفت النقابة الوضع في الجنينة بأنه "كارثي والأسوأ على الإطلاق"، مشيرة أنه "تعذر تماما حصر الضحايا في المدينة بسبب خروج المستشفيات عن الخدمة وانقطاع الاتصالات".