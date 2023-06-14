الأسير فلاح شحادة من رام الله يعلن إضرابه المفتوح عن الطعام

أعلن الأسير فلاح شحادة من رام الله، اليوم الأربعاء14/6/2023م،الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على المماطلة من قبل مصلحة السجون في إعادته إلى سجن النقب .

وبحسب محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، فإن الأسير المريض فلاح شحادة شرع بإضراب عن الطعام وذلك احتجاجا على المماطلة من قبل مصلحة السجون في إعادته إلى سجن النقب .

يشار إلى أن مصلحة السجون كانت قد نقلت الأسير شحادة من سجن النقب إلى سجن عسقلان قبل فترة وتذرعت حينها بأن سبب النقل إلى سجن عسقلان هو كونه قريبا للمستشفى، ولكن منذ يوم إحضاره لعسقلان لم يتم إجراء أية فحوصات له .