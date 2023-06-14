البدء بإرسال رسائل استلام مساعدات المنحة القطرية شهر 6-2023

بدء اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بإرسال رسائل للمستفيدين لاستلام المساعدات المالية من المنحة القطرية الجديدة شهر يونيو 2023.

وأفادت مصادر مطلعة، بان اللجنة القطرية ستبدأ في إرسال موعد استلام المنحة لأكثر من 90 ألف مستفيد خلال الساعات المقبلة.

وكانت مصادر خاصة، قد ذكرت، اليوم، أن غدًا الخميس 15-6-2023، سيتم توزيع الـ 100 دولار وبنفس القيمة السابقة بـ 310 شيقل.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلن أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، عن تفاصيل صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة خلال النصف الأول من يونيو/ حزيران الجاري.

وقال معروف في تصريحات إذاعية: إن المنحة القطرية على حالها ولا يوجد أي تغيير أو تبديل فيما يتعلق بمبلغ أو آلية صرفها، وستُصرف خلال النصف الأول الشهر الجاري.