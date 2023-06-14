الاستعلام الحكومي - رابط فحص المنحة القطرية الجديدة عن شهر 6 يونيو 2023 لاستلام 100 دولار

رابط فحص المنحة القطرية الجديدة عن شهر 6 يونيو 2023 ، وقام فريق فلسطين اليوم في نشر هذه المقالة التي جاءت بعد الإعلان بشكل رسمي عن صرف المساعدات المالية الخاصة بها غدا الخميس 15-6-2023 وسيجري توزيعها في محالات التوزيع الموزعة على جميع محافظات القطاع الخمس ويستفيد من هذه المنحة قرابة الـ 90 ألف عائلة وكل ما عليكم الان هو الاستمرار في متابعة أي قراءة ما يلي من السطور بعد هذه المقدمة .

وبسبب ارتفاع عمليات البحث على جوجل الشهير حول رابط فحص المنحة القطرية الجديدة عن شهر يونيو 2023 عكف فريق الموقع على نشر هذه المقالة كما وقام في توزيعها على جميع المنصات أي الصفحات الخاصة بالموقع على مواقع التواصل الاجتماعي علما ان هذه الدفعة قد جرى تأخيرها مدة شهر لخلل فني وفق ما أفادت به اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة برئاسة السفير محمد العمادي.

رابط فحص المنحة القطرية الجديدة عن شهر 6 يونيو 2023

وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن رابط فحص المنحة القطرية الجديدة عن شهر 6 يونيو 2023 لكنه من المتوقع ان يكون خلال الساعات المقبلة القليلة لذلك كونوا عن قرب واطلاع مستمر لموقعنا للتعرف عليه .

كما وسيقوم فريق الموقع في نشر الرابط عند الإعلان عنه من قبل وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة ، وبحسب المصادر المطلعة ، فإن صرف المنحة القطرية الخميس ، سيكون بنفس القيمة السابقة 310 شيقل .

رابط فحص المنحة القطرية شهر 6 -2023

صرف المنحة القطرية الجديدة 2023

وكانت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية بغزة، قد أكدت، الخميس الماضي، أن المنحة القطرية كما هي وسيتم صرفها وفق ما أعلنت اللجنة القطرية منتصف شهر يونيو.

وبينت الكحلوت، أنه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وأوضحت أنه وبخصوص مخصصات الشؤون، بينت أن مفوض عام الوزارة بغزة لؤي المدهون أكد أن وزارة المالية في رام الله لم تبلغ بموعد صرف شيكات الشؤون وهناك ضغوط وجهود مستمرة بهذا الملف لحين الإيضاح بذلك.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تواصل الجهود والترتيبات اللازمة لصرف المنحة النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأعلن السفير العمادي أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير أن عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول رابط فحص المنحة القطرية الجديدة عن شهر 6 يونيو 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .