آراء طلبة التوجيهي …الكيمياء صعب ويحتاج وقت… والإنجليزي مناسب

اشتكى بعض طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) من الفرع العلمي من أسئلة امتحان الكيمياء، بينما عبر طلبة الفرع الأدبي عن ارتياحهم الشديد من الورقة الثانية لمبحث اللغة الإنجليزية.

رصد فريق "فلسطين اليوم الإخباري"، اليوم الأربعاء، آراء الطلبة من الفرعين، بعد الانتهاء من تقديم المبحثين، أمام بوابات إحدى المدارس في مدينة غزة.

الطالبة شيماء أحمد ، من الفرع العلمي، عبرت عن انزعاجها من أسئلة امتحان الكيمياء ومن الوقت المحدد لحل إجاباته، قائلةً: إن "وقت الامتحان غير كافٍ".

وأضافت الطالبة، أن الامتحان كان بالنسبة لها ولزميلاتها صعب، وبعض الأسئلة بحاجة إلى تخمين وتفكير أكثر لحلها.

وتابعت: "اختبار الكيمياء يُعد الامتحان الثاني من ناحية الصعوبة بعد امتحان اللغة الإنجليزية التي جرى تقديمه، الاثنين الماضي"، مشيرةً إلى أن ذلك يُسبب لها "حالة نفسية".

أما الطالبة، عبير حسين، لم تختلف عن سابقتها، إذ إنها اشتكت من الامتحان، قائلةً: "واجهت ارتباكًا أثناء تقديم الامتحان، نتيجة لصعوبة بعض الأسئلة".

عبير التي خرجت في نهاية الوقت المخصص للامتحان، أضافت، أن "امتحان الكيمياء جاء خارجاً عن توقعاتي التي اعتقد أنه يكون أسهل من ذلك".



وعن امتحان الورقة الثانية من مبحث اللغة الإنجليزية، عبر طلبة الفرع الأدبي، عن ارتياحهم لها، نتيجة لسهولة أسئلته المباشرة والمتوقعة.

الطالب صهيب عواجا، قال إن "أسئلة اختبار الورقة الثانية، كانت مباشرة وسهلة، مقارنة بالورقة الأولى"، معبرةً عن سعادته في ذلك.

وأضاف أن سهولته قد دفعته إلى الاطمئنان في دراسة الاختبار التالي وهو الرياضيات الذي يجري تقديمه السبت المقبل.

كما وعبر الطالب، سامي جمعة، عن ارتياحه من هذا الاختبار، قائلاً: "الأسئلة تراعي الفروق الفردية للطلبة، وجمعت بين المتوسط والسهولة".

وتوجه 87,817 ألف طالب وطالبة من كافة الفروع العلمية في جميع المحافظات الفلسطينية والخارج، الأربعاء الماضي، لتقديم امتحانات الثانوية العامة في القاعات المُخصصة بالمدارس، وذلك في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وتأتي امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري في ظروف أمنية خاصة في الضفة المحتلة، وخاصة أن الاحتلال يواصل شن عمليات عسكرية في مناطق مختلفة في الضفة .