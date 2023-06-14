مصدر خاص : صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر يونيو 6 غداً

أكدت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" اليوم الاربعاء 14/6/2023 ان صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر يونيو "6" سيكون غدا الخميس .

وقالت المصادر ان رسائل المنحة القطرية قد تصل للمستفيدين خلال الساعات القادمة ، ايذاناً ببدء الصرف غدا الخميس .

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أعلن أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، عن تفاصيل صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة خلال النصف الأول من يونيو/ حزيران الجاري.

وقال معروف في تصريحات إذاعية: إن المنحة القطرية على حالها ولا يوجد أي تغيير أو تبديل فيما يتعلق بمبلغ أو آلية صرفها، وستُصرف خلال النصف الأول الشهر الجاري.