الفيدرالي الأميركي سيمتنع عن رفع الفائدة اليوم .. فكيف سيؤثر ذلك على الدولار ؟

عاد الدولار الامريكي اليوم الأربعاء 14/6/2023 للانخفاض مجدداً قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام اليورو وقرب أدنى مستوى في شهر مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن رسخت بيانات تضخم أقل من المتوقع وجهة النظر التي ترجح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيمتنع عن رفع سعر الفائدة هذه المرة عندما يصدر قراره في وقت لاحق من اليوم.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة من بينها اليورو والإسترليني مسجلا 103.30 في التعاملات الآسيوية بعد أن تراجع خلال الليل لأدنى مستوى منذ 22 مايو عند 103.04.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة فقط الشهر الماضي وسجل أدنى ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2021 وهو أربعة بالمئة مما رجح احتمالات وقف المركزي الأميركي لرفع الفائدة.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.07885 بعد أن وصل لمستوى مرتفع بلغ 1.08235 دولار أمس الثلاثاء. ويتخذ المركزي الأوروبي قرار السياسة النقدية غدا الخميس وسط توقعات واسعة النطاق برفع أسعار الفائدة ربع نقطة.

كما استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير عند 1.2607 دولار بعد أن ارتفع 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة ليصل لأعلى مستوى منذ 11 مايو عند 1.2625 دولار.

وتراجع الدولار 0.09 بالمئة أمام الين الياباني مسجلا 140.11. وارتفع لأعلى مستوى منذ الخامس من يونيو أمس الثلاثاء مسجلا 140.31 على الرغم من بيانات التضخم الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة مع توقعات بأن يحتفظ المركزي الياباني بموقفه بشأن اتباع السياسات النقدية بالغة التيسير يوم الجمعة.