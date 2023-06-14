الأسير عويضات بانتظار محاكمته رغم تحسن وضعه

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتحسن الوضع الصحي للأسير المجاهد ثائر خالد عويضات (28 عاماً) من مخيم عقبة جبر، والذي يمكث فيما يسمى عيادة سجن الرملة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال قبل 4 أشهر.

من جانبه قال محامي الهيئة عقب زيارته للأسير عويضات بمكان اعتقاله في عيادة سجن الرملة، إن الحالة الصحية له بدأت بالتحسن وما زال يتلقى العلاج اللازم حيث من المقرر أن تعقد له محكمة الاحتلال جلسة محاكمة بتاريخ 5 يوليو / تموز المقبل.

والأسير عويضات من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة أريحا وأصيب خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بتاريخ 6 فبراير/ شباط الماضي حيث استشهد برفقته 4 مقاومين، وتداولت مصادر صحفية خبر استشهاده، ليتبن لاحقاً أنه مصاب ومعتقل لدى الاحتلال في مستشفى "هداسا" بالداخل المحتل.