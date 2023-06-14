البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الاستيطان

طالب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخططاتها عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر البرلمان العربي، في بيان صحفي، ممارسات الاحتلال "غير القانونية" في بناء الاستيطان، تمثل تحديًا سافرًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحًا أن هدف الاحتلال هو مزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وأكد البيان، على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه القرارات غير القانونية أحادية الجانب والتي تقوض حل الدولتين، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان.

ودعا المجتمع الدولي إلى التخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم.