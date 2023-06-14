دفعات الحجاج تواصل المغادرة من القطاع والضفة …والفوج الأول من غزة يصل مكة

تواصل أفواج الحجاج في قطاع غزة والضفة المحتلة المغادرة للديار الحجازية لأداء مناسك الحج للعام الحالي 2023 -1444.

ويغادر اليوم الأربعاء الفوج الثالث لحجاج قطاع غزة ، عبر معبر رفح البري ومنها لمطار القاهرة للمغادرة للديار الحجازية ، في حين يغادر الفوج الثاني من حجاج الضفة المحتلة عبر معبر الكرامة للديار الحجازية.

‏ الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أعلن الثلاثاء، عن وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة والبالغ عددهم ( ٩١٠ ) حاج وحاجة ترافقهم البعثات الإدارية والوعظية والطبية والإعلامية.

ومن المقرر أن يغادر اليوم الأربعاء من الضفة نحو 1800 حاج بواقع 36 حافلة ، وخاصة أن حجاج الضفة بدأت بالمغادرة بالأمس .

ويشار إلى 6600 حاج من غزة والضفة يواصلون المغادرة حتى الخميس القادم حتى انتهاء كافة الدفعات ، على أن يغادر حجاج المكرمة والبالغ عددهم 1000 حاجة بين غزة والضفة بتاريخ 4 ذي الحجة 1444 الموافق 23-6-2023.

