دفعات الحجاج تواصل المغادرة من القطاع والضفة …والفوج الأول من غزة يصل مكة

تواصل أفواج الحجاج في قطاع غزة والضفة المحتلة المغادرة للديار الحجازية لأداء مناسك الحج للعام الحالي 2023 -1444.
ويغادر اليوم الأربعاء الفوج الثالث لحجاج قطاع غزة ، عبر معبر رفح البري ومنها لمطار القاهرة للمغادرة للديار الحجازية ، في حين يغادر الفوج الثاني من حجاج الضفة المحتلة عبر معبر الكرامة للديار الحجازية.
الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أعلن الثلاثاء، عن وصول الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة والبالغ عددهم ( ٩١٠ ) حاج وحاجة ترافقهم البعثات الإدارية والوعظية والطبية والإعلامية.
ومن المقرر أن يغادر اليوم الأربعاء من الضفة نحو 1800 حاج بواقع 36 حافلة ، وخاصة أن حجاج الضفة بدأت بالمغادرة بالأمس .
ويشار إلى 6600 حاج من غزة والضفة يواصلون المغادرة حتى الخميس القادم حتى انتهاء كافة الدفعات ، على أن يغادر حجاج المكرمة والبالغ عددهم 1000 حاجة بين غزة والضفة بتاريخ 4 ذي الحجة 1444 الموافق 23-6-2023.