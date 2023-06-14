أطباء سودانيون يحذرون …وضع الجنينة مأساوي

فقد حذرت نقابة أطباء السودان في بيان جديد، اليوم الأربعاء، من أن الوضع في مدينة الجنينة بدارفور بات "كارثيا والأسوأ على الإطلاق"، مع استمرار الاشتباكات للشهر الثاني على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

أطباء سودانيون قالوا إن الاقتتال في الجنينة أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. وقالت "سقط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار سن نتيجة الاقتتال في الجنينة".

إلا أنها لفتت إلى أنه تعذر حصر الضحايا بشكل تام، حيث توقفت جميع مستشفيات المدينة عن العمل. وأكدت أن الجنينة باتت محاصرة مع انقطاع الاتصالات فيها.

إلى ذلك، أفادت النقابة بارتفاع عدد القتلى من المدنيين منذ بداية القتال في البلاد إلى 958 وإصابة 4746 مع استثناء قتلى الجنينة. وأوضحت أنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر جراء عدم القدرة على الوصول للمستشفيات، بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

