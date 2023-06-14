الاحتلال يعتقل المحرر خاروف من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 14/6/2023، المحرر جاسر محمد خاروف (41 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة علار بمحافظة طولكرم، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية أن اعتقال المحرر خاروف جاء بعد اقتحام قوات الاحتلال لبلدة علار ومداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمعتقل جاسر محمد خاروف هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال نحو 5 أعوام، ومعتقل سياسي سابق حيث تعرض للاعتقال في سجون السلطة الفلسطينية عام 2017م.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد من حملات الاعتقال والملاحقة بحق كوادر الجهاد والمقاومة في محافظات الضفة الغربية المحتلة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.



