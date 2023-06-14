سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 14-6-2023 ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في اعداد هذه المقالة التي نشرح فيها كامل التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذه الأسعار في التعاملات الفورية في الأسواق أي في تعاملات الفورية وقبل أن نشرح لكم التفاصيل نود أن نشير إلى أن الفريق يقوم بشكل يومي في نشر تفاصيلها في سلسلة مقالات وهو على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 14-6-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 491,000، ومبيع: 497,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 496,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 491,000 ، مبيع: 497,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 496,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 482,000 ، مبيع: 484,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 484,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 483,000 ، مبيع: 486,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 485,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا بالدولار

سعر الذهب في سوريا عيار 21

كما وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 554,286 وشراء 553,143 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 508,095 وشراء 507,048 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 485,000 وشراء 484,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 415,714 وشراء 414,857 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 323,333 وشراء 322,667 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 277,143 وشراء 276,571 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,238,286 وشراء 17,202,743 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,880,000 وشراء 3,872,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 554,285,714 وشراء 553,142,857 ليرة .

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على نشر سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء 14-6-2023 بشأن نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .