موعد: مطلوب بناء استراتيجية مشتركة للعمل الإعلامي العربي يدعم القضية الفلسطينية

دعا المدير العام لــ"قناة فلسطين اليوم" سيف الدين موعد، إلى "بناء استراتيجية مشتركة وشاملة للعمل الإعلامي العربي على قاعدة توجيه البوصلة نحو دعم القضية الفلسطينية، بهدف محاربة تزييف الحقائق الذي تتعرض له من خلال الإعلام الممول وجهات أخرى".

وخلال ندوة دولية نظمتها قناة "تلفزة TV" التونسية، الثلاثاء، تحت عنوان: "فلسطين في الإعلام الرقمي"، قال موعد: إن "الإعلام الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة، لاسيما بعد موجة التطبيع العربي مع الاحتلال، والتي أدت لتراجع الخبر الفلسطيني في الإعلام العربي، وكان ذلك على حساب القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "موجة التطبيع أدت لتجهيل الواقع الفلسطيني الحقيقي، وأبعاد ما يحدث داخل فلسطين المحتلة، حيث ذهبت وسائل إعلام مختلفة وجهات إعلامية رسمية وإعلام ممول باتجاه تشويه نضال الشعب الفلسطيني والمقاومة، من خلال محاولات خلق سرديات تخدم رواية الاحتلال".

وأشار مدير "قناة فلسطين اليوم" إلى أن "الاضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية قبل سنوات كان لها الأثر البالغ في تراجع المادة الإعلامية الفلسطنيية في الإعلام العربي أيضاً، حيث بات الخبر الذي يُعنى بالشأن الفلسطيني في ذيل نشرات الأخبار العربية، وقد يتم إسقاطه في كثير من الأحيان".

كما لفت موعد، خلال الندوة إلى وجود تحدٍ أساسي متعلق بأهمية نشر الوعي الذي من المفروض أن يمارسه الإعلام نحو المتلقي العربي بشأن ما يجري في فلسطين قائلاً: "المسألة لا تتعلق بنقل الصورة فقط؛ وإنما هناك أهمية بضرورة خلق وصناعة رأي عام يستطيع من خلاله الإعلام أن يُجيش الجمهور العربي لصالح القضية الفلسطينية، ويوضح ما يجري من عدوان من قبل الاحتلال ومواجهة تزييف الواقع والرواية الفلسطينية".

كما طالب مدير "قناة فلسطين اليوم" ، "بضرورة تخصيص مساحة ثابتة عبر القنوات العربية بمعدل ساعة يومياً تكون مهمتها متابعة القضية الفلسطينية وتسليط الضوء عليها، باعتبارها قضية كل العرب والمسلمين، وليست قضية فلسطين فحسب، وهذا يساعد في مواجهة وسائل الإعلام الممولة التي تحاول تشويه صورة القضية الفلسطينية".

وفي ختام حديثه طرح "موعد" مبادرة من "قناة فلسطين اليوم" لكافة القنوات العربية، يتم من خلالها تسخير كامل إمكانيات القناة لخدمة القنوات العربية، والمساهمة في تزويدها بالمواد الإخبارية المصورة والخبر الفلسطيني الذي يُمكّن المشاهد العربي من متابعة الشأن الفلسطيني الحقيقي عبر البرامج الخاصة والتغطيات التحليلية والإخبارية الشاملة لكل المستجدات على الساحة الفلسطينية".

يشار إلى أن "قناة فلسطين اليوم" تشارك ممثلة بمديرها العام في الدورة الــ (23) للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالعاصمة تونس والذي يستمر في الفترة من 12 إلى 15 حزيران/ يونيو الجاري، حيث من المقرر أن تقدم "قناة فلسطين اليوم" مشاركة في المسابقة الرئيسية المخصصة للبرامج والأخبار التلفزيونية المنتجة من قبلها، من خلال عرض تقارير تلفزيونية وبرامج وتغطيات إخبارية مباشرة.