يعبد: الاحتلال يمنع طلبة الثانوية والمراقبين من الوصول لقاعات الامتحان

منعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء 14/6/2023، طلبة الثانوية العامة والمراقبين من الوصول لقاعات امتحان التوجيهي، في بلدة يعبد بجنين بالضفة المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي حصار بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وإغلاق جميع المداخل المؤدية إلى جنوب غرب جنين ، إضافة إلى إغلاق حاجزي برطعة و"دوتان" العسكريين.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال منعت الطلبة ومراقبي الثانوية العامة من الدخول لبلدة يعبد.

فيما أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، أن امتحان الثانوية العامة سيعقد كما هو مخطط له رغم إغلاق الاحتلال بلدة يعبد، وسيتم مراعاة ظروف الطلبة الذين لن يتمكنوا من الوصول لقاعة الامتحان.

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