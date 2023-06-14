الذهب في مصر عيار 21 الأقل سعراً منذ شهر اليوم الأربعاء 14/6/2023

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر لأقل سعر له منذ شهر اليوم الأربعاء 14/6/2023 ، حيث بلغ سعره 2290 جنيها ، وسط تداولات ضعيفة للذهب في الاسواق ، المواطنون في مصر يتابعون اسعار

وبلغ إجمالي هبوط الذهب 20 جنيها في الأسواق بختام تعاملات أمس ، حيث بلغ

عيار 21 يسجل 2290 جنيها.

عيار 18 يسجل 1963 جنيها.

عيار 24 يسجل 2617 جنيها.

الجنيه الذهب 18320 جنيها.

شهدت أسعار الذهب في مصر استمرار الانخفاض على الرغم من التذبذب والتداول في نطاق محدود في السوق العالمي، يأتي هذا في ظل تراجع المخاوف وعودة الثقة بشكل طفيف في الأسواق المصرية مما ساعد على تراجع أسعار الذهب.