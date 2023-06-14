سبب وفاة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت وموعد الدفن ويكيبيديا ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كافة لا سيما على تويتر والفيسبوك وغيره يتفاعل آلاف الأشخاص على هذا النبأ الذي حزنهم حيث يترحمون عليه سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وقد سارع فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي توصلكم إلى جميع التفاصيل .

ونتيجة لعمليات البحث على جوجل وضعنا لكم إجابة عن سبب وفاة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت وموعد الدفن ويكيبيديا قام فريق الموقع على الفور في اعداد هذه المقالة التي نوضح لكم كامل التفاصيل كما ونقلنا لكم فيها بعض من التغريدات على التواصل الاجتماعي.

سبب وفاة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت

عن عمر ناهز 82 سنة توفى الداعية محمد الطاهر آيت علجت رئيس اللجنة الوزارية للفتوى واللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية بسبب تعرضه لازمة صحية تدهورت صحته إلى حد الخطر في الآونة الأخيرة إلا أنه فارق الحياة في إحدى المستشفيات بالجزائر .

موعد دفن محمد الطاهر آيت علجت

وحتى الان لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد دفن وجنازة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت لكنه من المقرر ان تنظم في الساعات المقبلة من هذا اليوم وبالتحديد بعد صلاة الظهر حيث سيشيع من أمام منزله إلى أن يرى الثرى في احدى المقابر .

وفاة محمد الطاهر آيت علجت

عبد الحليم علق : "انا لله وانا اليه راجعون ، وفاة الشيخ الفقيه المالكي طاهر آيت علجت ولد سنة ١٣٣٥، فله ١١١ سنة قاضي شرعي في الثورة ضد الاستعمار الفرنسي اشتغل مطولا بشرح الموطأ وكتب الفقه المالكي واللغة وغيرها، ترك التأليف واشتغل بالتدريس نزل علماء بلده بوفاته درجة. رحمه الله رحمة واسعة".

الشريف علق : "وأخيرا ترجل الفارس اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وتقبله في عليين. الشيخ العلامة المجاهد (أحد أبرز تلامذة الشيخ العلامة ابن باديس) الشيخ الطاهر آيت علجت في ذمة الله، بعد أن سلخ ما يزيد عن مئة وسبع سنين قضاها بين طلب العلم وتعليمه والجهاد في سبيل الله. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة ".

حساب محمد الشنقطيلي علق على محمد الطاهر آيت علجت :" انتقل إلى رحمة الله تعالى أحد علماء الإسلام وأعلام المالكية في #الجزائر، هو الشيخ محمد الطاهر آيت علجت، عن عمر زاد على المائة عام. وقد أفنى عمره الطويل العريض في التعلم والتعليم، وله أياد بيضاء في الجهاد أثناء الثورة الجزائرية المجيدة. تقبله في الصالحين، وأخلف المسلمين فيه خيرا".

محمد الطاهر آيت علجت ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها عن سبب وفاة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت في الجزائر وموعد الدفن ويكيبيديا معلومات عامة عن الشيخ الراحل ، وهو من مواليد سنة 1941 بتمقرة بولاية بجاية وكان شيخا لزاويتها.

الشيخ محمد الطاهر #آيت_علجت، رئيس اللجنة الوزارية للفتوى واللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية في ذمة الله، رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح الجنان. pic.twitter.com/DeMwLQeH8L — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) June 13, 2023

وبحسب مصادر عائلية فإن الشيخ قد تتلمذ صغيرا على يد جده الشيخ مقران الذي لقنه كتاب الله قبل أن يلتحق بزاوية سيدي السعيد سنة 1948، كما وأتم الشيخ محمد الصالح حفظ القرآن الكريم ودراسة اللغة العربية وآدابها ودراسة الفقه وعدد من العلوم بالزاوية قبل أن يتم إرساله إلى تونس.

وذكرت العائلة ، أن الشيخ محمد الطاهر آيت علجت فقد تم ارساله إلى تونس إبان فترة الاحتلال الاستعمار للجزائر، لمواصلة الدراسة مع البعثات الطلابية.

مؤلفات ودراسته

ونواصل معكم تقديم المعلومات ، إذ أنه حصل على شهادة الليسانس من جامعة الجزائر في تخصص آداب ولغة عربية وحضارة إسلامية.

ومن أبرز مؤلفات الشيخ محمد الطاهر آيت عجلت "الشيخ المولود الحافظي: حياة وآثار" و "رحلة قرن من حياة العلامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت".