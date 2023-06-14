عملية استشهادية تفجيرية بتقاطع التلة الفرنسية بالقدس بتاريخ 17/03/2002م.

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

ورد هذا الخبر في كتاب "إرهاب الانتحاريين خلال سنوات المواجهة الاسرائيلية الفلسطينية 2000 - 2005" صفحة "195"، الصادر عن مركز المعلومات للاستخبارات وللإرهاب:

"أكرم إسحاق النبتيتي أحد سكان مخيم عايدة للاجئين التابع لبيت لحم، ابن 24 عامًا، عضو في الجهاد الإسلامي في فلسطين، عمل في الخياطة. حاول الصعود للحافلة بتقاطع التلة الفرنسية جنوب القدس ولما لم ينجح في الصعود للحافلة فجّر نفسه بجانبها، العملية تمت على أيدي البنية التحتية العملياتية للجهاد الإسلامي في بيت لحم بقيادة محمد التعمري، وكتب المخرب الانتحاري وصيته". وأشار الكتاب إلى 25 إصابة نتيجة العملية.

وورد الخبر كذلك في صحيفة هآرتس الصادرة ليوم الإثنين بتاريخ 18/03/2002م في الصفحة الأولى تحت عنوان: "مخرب انتحاري فجّر نفسه في تقاطع التلة الفرنسية".

وورد كذلك: "مكان العملية بتقاطع التلة الفرنسية أمس وصل المخرب لمكان العملية دقائق طويلة قبلها".

وورد الخبر في صحيفة الإتحاد الصادرة بتاريخ 18/03/2002م: "فجّر انتحاري نفسه ظهر أمس قرب حافلة للركاب عند مفترق التلة الفرنسية في القدس وأصيب 12 شخص بجروح".

حديثنا في المرة القادمة عن عملية استشهادية بحافلة بخط 823 بوادي عارة

14/06/2023م