لليوم الثاني على التوالي... يعبــد محاصرة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء14/6/2023 ، حصار بلدة يعبد جنوب غرب جنين

لليوم الثاني على التوالي ، تواصل قوات الاحتلال "الاسرائيلية محاصرة بلدة يعبد واغلاق جميع المداخل المؤدية الى جنوب غرب جنين ، إضافة إلى إغلاق حاجزي برطعة و"دوتان" العسكريين.

مصادر أمنية ومحلية أوضحت أن قوات الاحتلال أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى بلدة يعبد بالسواتير الترابية وداهمت عددا من المنازل والمحلات التجارية، واستولت على كاميرات مراقبة.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مؤمن محمود عبادي وأحمد ناصر عبادي بعد أن داهمت منزليهما في حي "الملول"، وأفرجت عنهما في وقت لاحق.

وشهدت عدة أحياء من بلدة يعبد مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الليلة الماضية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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