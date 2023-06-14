الأمم المتحدة تكشف عدد النازحين حول العالم

كشفت مؤسسة الأمم المتحدة، اليوم، عن عدد النازحين قسرًا حول العالم.

وأفاد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تصريح صحفي: بأن "عدد النازحين قسرا حول العالم قفز إلى مستوى قياسي بلغ 110 ملايين شخص".

وأشار غراندي، في مؤتمر صحفي بجنيف، إلى أن الأوضاع في أوكرانيا والسودان تجبر الملايين على الفرار من ديارهم.

وارتفع عدد النازحين، بنحو 19 مليونا إلى 108.4 مليون بنهاية العام الماضي يمثل أكبر قفزة سنوية على الإطلاق، وفق غراندي، الذي أكد، أن هذا العدد زاد منذ ذلك الحين إلى 110 ملايين، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الصراع المستمر في السودان منذ 8 أسابيع.

وقال: "يصبح من الصعب بشكل متزايد تصور حلول بشأن هؤلاء"، لافتًا إلى أن أكثر من شخص من بين كل 74 هو حاليا من النازحين.