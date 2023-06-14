بوتين: أوكرانيا تكبدت خسائر تقترب من الكارثة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، أن قوات كييف تكبدت خسائر تتراوح بين 25 و30% من حجم المعدات العسكرية التي تم تسليمها إليهم من الغرب، موضحًا أن هذه الخسائر في إطار الهجوم المضاد تقترب من الكارثة.

وقال بوتين، في اجتماع مع المراسلين العسكريين، أن العدو لم يحرز أي نجاح في الهجوم المضاد، مشيرًا إلى أن قوات كييف فقدت 160 دبابة و360 مركبة مدرعة أثناء الهجوم المضاد.

وأضاف الرئيس الروسي: "أما بالنسبة للمدرعات، فخسائرهم بشكل عام أكثر خطورة".

ولفت إلى أن الأوكران فقدوا في هذا الوقت أكثر من 160 دبابة وأكثر من 360 مركبة مدرعة من مختلف الأنواع.

وتابع: "لا تزال هناك خسائر لا نراها نتيجة الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مجموعات من الأفراد والمعدات".

وأكمل بوتين: "وفقا لحساباتي، هذا هو حوالي 25، أو ربما 30% من حجم المعدات التي تم توريدها من الخارج، هذا كل شيء. يبدو لي أنه إذا قاموا بحساب موضوعي، فسوف يوافقون على ذلك".