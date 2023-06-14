تراجع سعر الدولار في لبنان الأربعاء 14 يونيو 2023- سعر الدولار مقابل الليرة- تراجع سعر الدولار اليوم أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال تعاملات الأربعاء 14 يونيو/ حزيران 2023، مع ترقب لجلسة الأربعاء في البرلمان.

ويعقد البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء جلسة حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية، بينما تنقسم القوي السياسية وتختلط الحسابات على المرشحين.

ويترقب الشعب اللبناني جلسة الأربعاء في ظل استقطاب سياسي غير مسبوق، خاصة مع وجود ما يزيد عن 20 نائبا لم يحسموا مواقفهم بشأن الانتخابات الرئاسية.

ويمر لبنان بأزمة سياسية وسط فراغ رئاسي وأزمات اقتصادية بدأت منذ 2019، وأدت لتعثر لبنان في سداد التزاماته، مع تدهور سعر الليرة اللبنانية ليصل قيمة الدولار إلى مايزيد عن 93 ألف ليرة مقابل 1500 ليرة قبل الأزمة.

وحذر صندوق النقد الدولي من تردى الوضع الاقتصادي فى لبنان، مؤكدا الحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، لتجنب "عواقب يتعذر إصلاحها".

وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولى كوزاك، أن خبراء الصندوق اختتموا مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية في الأول من يونيو/حزيران الجاري، وخلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات لإنهاء "الأزمة الشديدة والمتفاقمة" التي يواجها الاقتصاد اللبناني.

سعر الدولار على منصة صيرفة

حافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط نشاط للتعاملات بقيمة 185 مليون دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى مستوي 93.150 ألف ليرة للشراء و93.250 ألف ليرة للبيع مقابل 93.200 ألف ليرة للشراء و93.300 ألف ليرة للبيع.

سعر الدولار الرسمي

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.