أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14 يونيو 2023- تراجع الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14 يونيو 2023- تراجع الذهب في مصر- تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 يونيو/حزيران، مخالفة الاتجاه الصعودي لأسعار المعدن النفيس عالميا.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 2629 جنيها للشراء و2640 جنيها للبيع مقابل 2651 جنيها للشراء و2663 جنيها للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وهبط سعر غرام الذهب عيار 18 ليسجل 1971 جنيها للشراء و1980 جنيها للبيع مقابل 1997 جنيها للشراء و1989 جنيها للبيع أمس.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

وعالميا، صعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1960.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0426 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1974.60 دولار.

وتراجع الدولار 0.2%، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إيرجايد لتقديم الاستشارات للشركات "تنتظر السوق أن تحدد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين واجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي اتجاها أوضح لأسعار الذهب. ولكن، لا يوجد ما يدفع الذهب للتفوق على الفئات الأخرى من الأصول بغض النظر عن عملية صنع القرار بمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية".

وذكر خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر مايو/أيار تباطؤ ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى 4.1% مقارنة مع 4.9% في أبريل/نيسان وزيادة شهرية نسبتها 0.2% انخفاضا من 0.4% في الشهر السابق.

وبحسب خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 81% أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يتوقع 19% منهم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وسيعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفعها بمقدار 25 نقطة أساس. لكن من المتوقع أن يستمر بنك اليابان (المركزي)، الذي سيعلن قراره يوم الجمعة، في سياسة التيسير النقدي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 2300 جنيه للشراء و2310 جنيهات للبيع مقابل 2320 جنيها للشراء و2330 جنيها للبيع أمس.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى مستوى 81.749 ألف جنيه للشراء و82.104 ألف جنيه للبيع مقابل 82.459 ألف جنيه للشراء و82.815 ألف جنيه للبيع أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سجل سعر الجنيه الذهب 18.400 ألف جنيه للشراء و18.480 ألف جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب من بي تي سي

تراجع سعر الجنيه الذهب من بي تي سي إلى 20.035 ألف جنيه.

سعر سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC نحو 56.980 ألف جنيه.